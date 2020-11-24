Краснодар, 24 ноября 2020, 17:10 — REGNUM Около 2,7 млрд рублей получит Краснодарский край из резервного фонда правительства РФ на поддержку стабильности бюджетной системы. Распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, документ размещён на сайте правительства РФ.
Согласно документу, Краснодарскому краю будет выделены ассигнования в размере 2 млрд 696 млн 682,4 тыс. рублей.
Всего, согласно распоряжению, между 39 регионами РФ, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета, будет распределено 80 млрд рублей. Добавим, что в течение 2020 года на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 млрд рублей.