Москва, , 17:09 — REGNUM В России наименьший ущерб от экономических последствий пандемии коронавируса показали те компании, которые работают онлайн или вовремя смогли перестроиться на новый лад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.

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«Факт в том, что более 50% жителей РФ, по разным аналитическим данным, действительно потеряли часть дохода в связи с пандемией, — пояснил он. — Многие работодатели сокращали зарплату, многие сокращали сотрудников, «теневой» бизнес и частные услуги вообще потеряли всякий доход в период пандемии и самоизоляции. Однозначно наибольший финансовый ущерб понесли работники из «серой» сферы экономики, которым работодатели вольны по собственному усмотрению уменьшать сумму в конверте либо в принципе ее не давать. И когда предприятия были закрыты в связи с объявленными «нерабочими днями» и дохода у предприятий не было, работодатели были вынуждены воспользоваться своим «серым» положением».

Также, как заметил эксперт, понесли ущерб все бизнесы, которые работают исключительно офлайн без возможности перевести свои товары/услуги в цифровое поле.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александра Бурдяк заявила, что из-за пандемии коронавируса потери в РФ понесли все без исключения.

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