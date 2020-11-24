Липецк, 24 ноября 2020, 16:57 — REGNUM Липецкая область получит из федерального центра более 750 миллионов рублей на поддержку стабильности бюджетных систем. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее распоряжение подписал 19 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Липецкая область вошла в число 39 регионов, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета. Между ними поделят 80 млрд рублей, выделенных из резервного фонда правительства РФ.
Согласно документу, регион получит 750 млн 376,6 тысячи рублей. Средства направят на выполнение социальных обязательств перед гражданами.