Москва, , 16:30 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса потери в РФ понесли все без исключения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявила старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк. Так она прокомментировала результаты опроса, который показал, что почти половина граждан РФ понесли финансовые потери из-за пандемии коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

"Думаю, потери из-за пандемии понесли мы все без исключения. Изменился режим работы, режим учебы детей, отменились поездки и путешествия, мы пересмотрели, что и как мы потребляем, — сказала Бурдяк. — Конечно, финансовые потери в смысле увольнения или сокращения зарплаты произошли не столь массово. Статистика показывает резкое сокращение сферы услуг, и люди, которые заняты в данных секторах экономики (торговля, гостиницы, рестораны, строительство), пострадали сильнее всего. Малый и средний бизнес оказался в эпицентре кризиса».

Как подчеркнула экономист, во всех отраслях возросла неопределенность, сжался спрос на товары и услуги и экономить приходится большинству работодателей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы заявил, что почти 50% граждан РФ потеряли часть своих доходов в результате пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Около 65% жителей России понесли финансовые потери – экономист