Москва, , 16:27 — REGNUM В РФ есть ряд признаков, свидетельствующих об ухудшении платежной дисциплины граждан и качества кредитного портфеля банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«Банки в условиях снижения доходов населения и ухудшения экономического положения потенциальных заемщиков ужесточали свои скоринговые модели и более консервативно подходили к выдаче новых потребительских кредитов, а по существующим займам проводили программы реструктуризации, — отметила она. — Негативным фактором является то, что на фоне снижения кредитов на покупку потребительских товаров растет просроченная задолженность, что может свидетельствовать о росте проблемной и безнадежной задолженности».

По ее словам, на 1 сентября 2020 доля просроченной задолженности физических лиц составила 5,4% против 5% в 2019 году и 5,2% на 1 августа 2020.

«Розничная просроченная задолженность выросла в октябре 2020 года довольно существенно — почти на 20 млрд руб. (+2,2%), что гораздо выше среднемесячного прироста в 2019 году и за девять месяцев 2020 года (0,5%). Это говорит об общем ухудшении платежной дисциплины граждан и качества кредитного портфеля банков», — пояснила Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ упало количество выданных потребительских кредитов, в том числе и из-за того, что многие жители РФ либо потеряли работу, либо закредитованы настолько, что не могут позволить себе новые займы.

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