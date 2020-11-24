Москва, , 16:15 — REGNUM В РФ упало количество выданных потребительских кредитов, в том числе и из-за того, что многие жители РФ либо потеряли работу, либо закредитованы настолько, что не могут позволить себе новые займы. Об этом 24 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«Непонятно, как долго продолжатся ограничения из-за распространения инфекции, нет четких прогнозов относительно сроков продолжения пандемии. У граждан нет уверенности в завтрашнем дне, в стабильности своего финансового положения, — сказала Степанова. — Многие уже потеряли работу или чересчур закредитованы. Таким образом, у большинства жителей РФ снижаются возможности заимствования ресурсов. И они продолжат снижаться на фоне продолжающегося замедления предпринимательской активности, так как будет сокращаться и потребительский спрос».

По ее словам, в России можно ждать дальнейшего сжатия рынка потребительского кредитования из-за закредитованности граждан и ухудшения показателей их долговой нагрузки. А также из-за продолжения негативных экономических эффектов от пандемии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, что влияет на темпы выдачи потребительских кредитов в РФ.

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