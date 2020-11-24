Курск, , 16:13 — REGNUM Курская область получит из федерального центра более 863 миллионов рублей на поддержку стабильности бюджетных систем. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее распоряжение подписал 19 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Курская область вошла в число 39 регионов, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета. Между ними поделят 80 млрд рублей, выделенных из резервного фонда правительства РФ.

Согласно документу, регион получит 863 млн 170 тысяч рублей. Средства направят на выполнение социальных обязательств перед гражданами.