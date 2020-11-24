Москва, , 16:04 — REGNUM Жители РФ перешли в режим жесткой экономии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала новость о том, что в РФ в октябре 2020 выдали почти на 30% потребительских кредитов меньше, чем год назад.

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«Как у банков, так и у микрофинансовых организаций сократились объемы выданных потребительских кредитов и займов. Граждане России, осознав в октябре, что вторая волна коронавирусного локдауна неизбежна, перешли в режим жесткой экономии. Они стараются закрыть или частично досрочно погасить имеющиеся потребительские кредиты, рефинансировать их путем объединения нескольких кредитов в один с пролонгацией срока погашения, — сказала Степанова. — Большинство в этом году, наконец, задумались о необходимости иметь денежную «подушку безопасности» и стараются всеми силами оптимизировать семейный бюджет в сторону сокращения всех личных расходов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что одной из причин того, что в РФ стали выдавать меньше потребительских кредитов, является то, что банки ужесточили требования к заемщикам.

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