Москва, , 16:01 — REGNUM Рубль 24 ноября днем ведет себя спокойно на Московской бирже, в валютной секции нет единого настроения, а потому доллар и евро движутся в разные стороны, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Американец» торгуется по 76,05 руб., может снизиться за счет благополучного внешнего фона к 75,75 руб., но исключительно точечно, в моменте.

Слишком крепким рубль не будет — в таком виде сейчас в России он не нужен. Евро стоит 90,31 руб., сохраняясь внутри проторгованного диапазона 90−92 руб.

Общий настрой на мировых рынках капитала неплохой за счет подъема цены на нефть.

Инвесторов бодрят новости о продуктивных испытаниях уже третьей вакцины от коронавируса. Баррель нефти Brent торгуется по $46,53, не исключен подъем к $46,85», — полагает эксперт.

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