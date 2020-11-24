Владимир, , 15:53 — REGNUM Во Владимирской области в отношении генерального директора ООО «Владимиртеплогаз» Александра Королева возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в сентябре 2020 года Королев сам выписал себе полугодовое вознаграждение по итогам работы за 2019 год — более 1,5 миллиона рублей. Заместитель главного директора и главный бухгалтер ООО «Владимиртеплогаз» вдвоём получили более 1,4 миллиона рублей. ООО «Владимиртеплогаз» был причинен материальный ущерб на сумму более трёх миллионов рублей.

Дело было возбуждено по статье «Присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Королеву предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.