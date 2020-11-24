Сеул, , 15:54 — REGNUM В 2020 году объём производства семян кунжута в Южной Корее сократилось на 47,7%, до 6 795 тонн. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, посевная площадь также сократилась на 9%, до 22 тыс. га.

Между тем, объём производства красного острого перца сократилось на 23,4%, до 78 437 тонн, а картофеля — на 14,5%, до 119 441 тонн.

Эксперты отмечают, что на сокращение показателей связано с продолжительным сезоном дождей и тайфунами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее из-за непогоды объём производства риса сократился на 6,4%, до 3,5 млн тонн.

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