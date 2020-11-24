Москва, , 15:48 — REGNUM Несмотря на политику «дешевых денег», проводимую Центральным банком России, кредитование населения не увеличилось, а упало. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал данные Национального бюро кредитных историй о том, что в октябре банки выдали почти на 30% меньше потребительских кредитов, чем год назад.

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«Потребительская активность при падении количества выданных кредитов закономерно уменьшается. Изменяются потребительские предпочтения: в структуре потребления подавляющую роль начинают играть товары первой необходимости. Спрос на товары длительного пользования, особенно на престижные, резко падает и уже упал, — сказал Ковригин. — Количество выданных потребительских кредитов заметно уменьшилось по нескольким основаниям. Казалось бы, в условиях политики «дешёвых денег» (низкой ключевой ставки), которую в настоящее время проводит ЦБ, кредитование должно увеличиться. Но мы наблюдаем обратный процесс».

Первой и важнейшей причиной этого, как полагает Ковригин, является снижение спроса на кредиты со стороны населения ввиду непредсказуемости развития ситуации с пандемией и ощущения нестабильности.

«В такое турбулентное время многие потребители решают отложить покупку товаров длительного пользования, на которую они планировали брать кредит», — пояснил Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года средний размер автокредита в России достиг 843,3 тыс. рублей, что на 11,5% больше, чем в предыдущем квартале.

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