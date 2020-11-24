Уфа, , 15:37 — REGNUM Министерство экономического развития и инвестиционной политики Башкирии вступило во Всемирную ассоциацию инвестиционных агентств (WAIPA) в рамках соглашения между регионом и ассоциацией. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба минэкономразвития и инвестиционной политики республики.

Соответствующее распоряжение подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова, вступление в ассоциацию будет способствовать повышению узнаваемости республики в мире, а также улучшит инвестиционный климат региона. Кроме этого, это поможет продвигать республику во всем мире, повысит статус доверия среди иностранного бизнеса и создаст условия для привлечения иностранных инвесторов в регион.

Муратов отметил, что основной целью WAIPA является сотрудничество между инвестиционными агентствами, обмен опытом и привлечение инвестиций в регионы и страны. Поэтому в Башкирии появится возможность презентовать потенциал региона, а также будет открыт доступ к работе с крупнейшими инвесторами мира.

Сообщается, что министерству финансов республики поручено определить источники финансирования оплаты членских взносов.

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