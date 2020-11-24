Казань, , 15:33 — REGNUM Татария получит средства на поддержку стабильности регионального бюджета в период пандемии в сумме более 8,7 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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Объем всех выделенных средств в размере 80 млрд рублей распределят по 39 регионам, которые сократили поступления в доходную часть бюджета. Татария по размеру выплат занимает второе место, лидирует — Московская область, в бюджет которой поступит 13,5 млрд рублей.

Всего на стабилизацию региональных бюджетов в 2020 году правительством направлено более 200 млрд рублей. Дополнительные средства для субъектов федерации поручил выделить президент РФ Владимир Путин. Приоритет был отдан регионам с высокими темпами роста инвестиционных расходов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, десять регионов Поволжья из 14 получат из резервного фонда федерального правительства средства на поддержку стабильности бюджетных систем. В рамках данного распределения без федеральных средств остались Чувашия, Кировская, Пензенская и Ульяновская области.

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