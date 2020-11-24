Москва, , 15:30 — REGNUM Долги субъектов Северо-Кавказского федерального округа за свет и газ составляют более 160 млрд рублей. Эту сумму вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, курирующий Северный Кавказ назвал фантастической. Он также был удивлен проблемой хищения газа путем незаконного присоединения к газопроводу.

«Объем задолженности потребителей за поставленную энергию (электроэнергию, газ) составляет более 160 млрд [рублей]. Фантастическая цифра. Дальше — у нас, к моему большому удивлению, до сих пор сохранилась такая проблема, как проблема незаконного отбора газа, просто врезки незаконные. Я думал, с этим в 1990-е закончилось. Оказывается, я ошибаюсь, и здесь нужно порядок навести», — цитирует Трутнева телеканал «Россия-24».

Напомним, в мае 2019 года бывший министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев назвал сумму долга за энергоносители субъектов округа, которая на тот момент времени составляла 120 млрд рублей «зашкаливающей».

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