Ростов-на-Дону, , 15:28 — REGNUM Ростов-на-Дону и город-спутник Батайск с января 2021 года свяжет новый автобусный маршрут. Действующие маршруты также будут сохранены. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 ноября.

Пассажирский транспорт будет ходить из микрорайона Авиагородок в Ростов-на-Дону с остановкой на улице Станиславского. Ответственность за организацию перевозок возложена на победителя торгов — ООО «Батайское АТП-1».

Напомним, что движение автобусов по привычному маршруту из Ростова-на-Дону в Батайск и обратно было приостановлено во время реконструкции Ворошиловского моста. Ремонт путепровода была завершён к чемпионату мира по футболу 2018 года.