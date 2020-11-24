Киев, , 15:33 — REGNUM Из Украины с 2014 г. уже выжали всё, что можно было выжать, а сейчас страна должна решать свои экономические проблемы самостоятельно.

Об этом заявил 24 ноября украинский экономист Александр Гончаров, комментируя текущую ситуацию и значительное усиление экономического кризиса.

Эксперт напомнил, что после прихода к власти в 2014 г. правительства Арсения Яценюка на тот момент министр финансов Наталья Яресько с на тот момент главой Нацбанка Валерией Гонтаревой придумали и создали мощную машину по наращиванию госдолга Украины с помощью размещения ОВГЗ (облигаций), а также запустили «схематоз» спекулятивных операций с инвалютой, оставаясь при этом наглухо закрытыми для посторонних глаз.

«Это было явно не в интересах украинского финансового рынка и рядовых украинцев. И если начистоту, то вообще разве кто-то понимал, что в недрах этих госорганов происходило и до сих пор происходит? Можно только предположить, что на инсайде по-прежнему кто-то лично очень быстро обогащается, не обращая внимания на запросы экономики страны и потребности обедневшего общества. Глядя на такой беспредел, и финансовые стервятники со всего мира потянулись в Украину», — заявил специалист.

Между тем, когда грянул коронакризис, продолжает Гончаров, в первую очередь нерезиденты с начала 2020 года вывели из Украины более 40 млрд. гривен — их доля в ОВГЗ сократилась с 14,2% на начало текущего года до 8,5% сейчас.

«Несмотря на то, что минфин Украины предлагает самые высокие ставки в Европе, теперь желающих давать Украине в долг даже под 11% годовых уже нет. Все понимают, что аукцион неслыханной щедрости от украинских властей в виде постоянного укрепления гривны и получения за счет этого сверхприбылей в валюте больше не повторится», — резюмировал экономист.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня эксперты сообщили о катастрофе с госбюджетом Украины — согласно оперативным данным украинского казначейства, имеющиеся неоплаченные финансовые обязательства государства составляют 9,4 млрд грн, при том, что нужны средства помощь бизнесу, страдающему от карантина выходного дня. Ситуация осложняется тем, что отношения Киева с МВФ в настоящий момент практически заморожены.