Новосибирск, , 15:11 — REGNUM Просроченная задолженность УК и ТСЖ Новосибирска за отопление и горячую воду по состоянию на ноябрь превысила 208 миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

«Среди злостных неплательщиков оказались следующие компании: ТСЖ «УЮТ-2» — задолженность почти 5,5 млн рублей; ООО УК «Мастер-Дом» — 4,9 млн рублей; ЖСК «Залесский» — 3,5 млн рублей; ТСН «Союз» — 3,2 млн рублей; ООО «Дельта» — 2,2 млн рублей», — уточнили в СГК.

Компания уже взыскивает задолженность с этих управляющих компаний. При этом в отношении ООО УК «Мастер-Дом» подан иск о банкротстве.

Отмечается, что по сравнению с 2019 годом за аналогичный период жилищные организации сократили просрочку (на ноябрь 2019 года сумма долга составляла 273,2 млн рублей).