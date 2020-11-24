Уфа, , 15:10 — REGNUM Предприятие по производству рециркуляторов воздуха в Башкирии увеличило реализацию продукции в 50 раз в период пандемии. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба государственного комитет республики по внешнеэкономическим связям.

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По сообщению пресс-службы ведомства, ГК «МЕГИ» увеличит продажу рециркуляторов воздуха «МЕГИДЕЗ» с шести тысяч единиц в прошлом году до более 300 тысяч единиц к декабрю текущего года. Спрос на это оборудование возрос из-за пандемии коронавируса.

По словам министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева, во время пандемии коронавируса появилась острая потребность в высококачественной медицинской технике. А рециркуляторам воздуха, производимым на ГК «МЕГИ» в Башкирии, практически нет аналогов в мире. Поэтому они очень востребованы и за рубежом.

Отмечается, что сейчас компания оформляет международный сертификат СЕ, подтверждающий соответствие продукции требованиям Европейского союза. Это необходимо для выхода на зарубежные рынки.

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