Красногорск, , 15:18 — REGNUM С 1 октября в Подмосковье выявлено 5969 случаев нарушения масочного режима. Об этом 24 ноября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Патрулирование улиц в период пандемии Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Проверочные мероприятия осуществляются сотрудниками регионального Госадмтехнадзора совместно с полицией, представителями муниципальных администраций и общественными деятелями.

В период с 1 октября по 24 ноября 2020 года в регионе проведено 1936 профилактических мероприятий в 64 муниципальных образованиях. Рейды проводятся в торговых центрах, на железнодорожных станциях, в магазинах, на автомобильных заправках. По итогам контрольных мероприятий выявлено 5969 нарушителей масочного режима, также выявлено 2569 случаев несоблюдения социальной дистанции.

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