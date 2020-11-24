Бишкек, , 15:03 — REGNUM Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Киргизии по итогам 2020 года составит 583 млрд сомов (522 млрд рублей), что на 5,3% меньше, чем годом ранее. Об этом 24 ноября заявил исполняющий обязанности председателя правительства республики Артем Новиков.

Он выступил на заседании парламентского комитета по экономической и финансовой политике. Глава правительства считает, что в 2021 году ВВП республики вырастет на 5%, до 635 млрд сомов (569 млрд рублей).

Власти республики ожидают, что рост экономики станет возможным за счет развития промышленности, строительства, сельского хозяйства и сферы услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—августа 2020 года объем ВВП Киргизии составил 335,3 млрд сомов (322,4 млрд рублей по курсу на 24 сентября), что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Читайте также: По итогам года экономика Киргизии просядет на 5,6%