Москва, , 15:01 — REGNUM Почти 50% граждан РФ потеряли часть своих доходов в результате пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что почти половина жителей РФ испытали финансовые потери из-за пандемии.

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"По самым скромным предположениям, в той или иной форме финансовые потери понесли около 60−65% населения, — сказал экономист. — Около 50% потеряли часть доходов, около 10−15% потеряли работу или ушли в долгосрочный отпуск. Наибольшие проблемы в регионах. Ряд регионов оказались наиболее уязвимы, в особенности те регионы, где низкая деловая активность».

Как подчеркнул Алиев, наибольший финансовый ущерб от пандемии понесли граждане, работающие в сферах культуры и спорта, организации досуга и развлечений, туризма, а также сферы производства одежды.

«Меньше пострадали граждане, задействованные в сферах производства продуктов питания, сельского хозяйства, а также в энергетической отрасли», — пояснил он.

Напомним, что ранее ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный бизнес-платформой ОНФ и сервисом «Онлайн Доктор», сообщило, что почти половина респондентов понесли финансовые потери из-за ситуации с пандемией коронавируса.