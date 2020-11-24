Москва, , 15:00 — REGNUM Рейтинг регионов России по количеству зарегистрированных автомобилей с кузовом пикап составило аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что на 1 июля 2020 года в России было зарегистрировано около 283 тыс. пикапов — это менее 1% от всех легковых машин в стране.

Первое место в этом топе занимает Москва, где на 1 июля 2020 года были зарегистрированы 22 тыс. пикапов (8% от их общероссийского числа). Второе место принадлежит Санкт-Петербургу, где числится 12 тыс. авто с кузовом пикап. Замыкает тройку лидеров Владивосток. Там на середину года было зафиксировано 7,4 тыс. пикапов.

Далее в рейтинге российских регионов по количеству числящихся в них пикапов идут: Красноярск (3,4 тыс. ед.), Петропавловск-Камчатский (3,3 тыс. ед.), Новосибирск (3,1 тыс. ед.), Хабаровск (3,1 тыс. ед.), Екатеринбург (3,1 тыс. ед.), Иркутск (3 тыс. ед.) и Калининград (2,8 тыс. ед.).

Напомним, в октябре 2020 года Toyota Hilux стал самым продаваемым пикапом на авторынке России.

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