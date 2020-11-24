Москва, , 14:45 — REGNUM Власти анонсируют это повышение как проявление щедрости в отношении пенсионеров (темп прироста пенсии в 1,5 раза превысит уровень инфляции), однако в потребительской корзине пенсионера значительную долю занимают продукты питания и лекарства. А они подорожали в этом году значительно сильнее, чем общие темпы инфляции, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Размеры ежегодной индексации страховых пенсий до 2024 г. закреплены в законе о пенсионной реформе (повысившей пенсионный возраст для россиян). В 2021 г. среднегодовая пенсия для неработающих пенсионеров увеличатся на 6,3% (примерно 1 тыс. руб.) и составит около 17,4 тыс. руб.

По данным Росстата за октябрь, крупа и бобовые выросли в цене к октябрю 2019 года на 22,3%, макаронные изделия — на 9,4%, масло подсолнечное на 14,5%, сахар-песок на 39,8%, плодоовощная продукция — на 9%.

Лекарства подорожали в среднем на 9,3%. Рост цен связан с ослаблением курса рубля, увеличением цен на продовольствие в мире и повышенным спросом на медикаменты из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, несмотря на индексацию, абсолютный уровень средней пенсии все еще очень низок. Так, еще в 2019 году аудитор Счетной палаты Светлана Орлова приводила оценку, что при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства пенсионеру остается не более 200 руб. в день — с тех пор ситуация не сильно улучшилась.

Коэффициент замещения пенсии (по отношению к средней зарплате, в России 49,4 тыс. руб.) составляет лишь около 33%, в то время как рекомендации Всемирного банка и конвенция Международной организации труда предусматривают минимальное нормативное значение коэффициента замещения предпенсионных доходов за счет страховых пенсий около 40%.

Иными словами, рекомендуется, чтобы страховая пенсия составляла не менее 40% предпенсионного дохода. С учетом текущей экономической ситуации в России, не «идеальной», но достаточной для жизни можно считать пенсию не менее 25−30 тыс. рублей.

Если ориентироваться на пожелания российских граждан, то один из недавних опросов НПФ Сбербанка показал, что средняя желаемая пенсия респондентов составляет почти 60 тыс. рублей», — высказала свое мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, все страховые пенсии в России будут проиндексированы в 2021 году на 6,3%, заявила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.