Самара, , 14:44 — REGNUM Сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро») объявила о начале работы офиса в Самаре.

Подразделение будет взаимодействовать напрямую с сельхозтоваропроизводителями Самарской, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областей.

«Открытие регионального офиса в Среднем Поволжье — еще один шаг в реализации стратегии развития ФосАгро до 2025 года, нацеленной на дальнейшее расширение присутствия Группы «ФосАгро» на приоритетном российском рынке, — комментирует генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Наряду с развитием сети «ФосАгро-Регион» мы планируем расширить спектр продукции для российского рынка. Уже сегодня в ассортименте ФосАгро насчитывается более 50 марок минеральных удобрений, включая уникальные для России гранулированные удобрения с микроэлементами. К 2025 году мы разработаем 50 новых продуктов».

Офис в Самаре стал 19-м в крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион». Он вошел в состав «ФосАгро-СевероЗапад» — одной из десяти региональных компаний сети «ФосАгро-Регион». Компания взаимодействует с аграриями 47 регионов России и развивает офисы в Барнауле, Красноярске, Уссурийске и Самаре. На «ФосАгро-СевероЗапад» приходится порядка 17% минеральных удобрений, реализуемых сетью «ФосАгро-Регион» в России.

«Многие регионы Поволжья входят в зону рискованного земледелия, — говорит генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. — Тем не менее, здесь в этом году собран рекордный урожай, что, на наш взгляд, стало результатом интенсификации сельхозпроизводства. Сегодня в Поволжье особенно востребованы современные технологии защиты посевов от природных аномалий, системы повышения урожайности и качества сельхозкультур на основе современных минеральных удобрений».

Как сообщил Вовк, к началу ноября региональные компании «ФосАгро-Регион» увеличили поставки минеральных удобрений аграриям ПФО почти на 15% до 360 тыс. тонн. Причем в регионах Среднего Поволжья эта динамика практически вдвое выше.

«Региональный офис в Самаре позволит обеспечить растущий спрос на современные минеральные удобрения ФосАгро в Среднем Поволжье и Оренбургской области, а также расширить спектр агрономических услуг для региональных сельхозтоваропроизводителей, — продолжает Вовк. — Одно из наиболее перспективных и интересных направлений — применение жидких комплексных удобрений для повышения рентабельности сельхозпроизводства. Этот подход уже оправдал себя и в Черноземье, и на Юге России. Мы планируем транслировать этот успешный опыт в регионы Поволжья».

За девять месяцев 2020 г. «ФосАгро-Регион» увеличила общий объем поставок минеральных удобрений российским аграриям на 9,7% — до 2,93 млн тонн. Осенью 2020 г. начал работу региональный офис «ФосАгро-Регион» в Рязани. Ведется работа над созданием пятого центра дистрибуции в Ростовской области, запуск которого планируется накануне весенних полевых работ на Юге России. В завершающей стадии находятся работы по запуску очередного центра дистрибуции «ФосАгро-Регион» в одном из регионов Черноземья.

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