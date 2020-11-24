Екатеринбург, , 14:38 — REGNUM Свердловской области выделили более 2 млрд рублей федеральных средств в рамках борьбы с экономическими последствиями пандемии COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Законодательного собрания.

Решение приняло Правительство России. Деньги пойдут на компенсацию снизившихся доходов областного бюджета.

«Это значит, что у нас появилась возможность направить дополнительные ассигнования на решение ряда значимых вопросов», — заявила спикер Заксобрания Людмила Бабушкина.

Необходимо, чтобы в бюджете были предусмотрены социальные обязательства по поддержке разных категорий жителей, а также удалось обеспечить стабильное развитие экономики Свердловской области, добавила председатель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области потратили более 14 млрд рублей на борьбу с COVID-19.

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