Москва, , 14:35 — REGNUM В 2021 году рынок загородной недвижимости в России, скорее всего, не сможет расти такими же высокими темпами как в текущем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября сообщил член генерального совета «Партии Роста», генеральный директор группы компаний «Доверие» Дмитрий Панов.

В первую очередь этот прогноз объясняется ожидаемым снижением уровня заболеваемости COVID-19 благодаря массовой вакцинации и последующим открытием популярных зарубежных туристических направлений. Кроме того, вероятно на цене скажется сокращение качественного предложения из-за незначительного объема вывода на рынок новых загородных объектов.

«В то же время, спрос на загородную недвижимость будет поддерживаться развитием программ льготного ипотечного кредитования, в том числе «сельской ипотеки», а также сформировавшимся за последние годы трендом на «деурбанизацию» — спросом на качественные загородные дома на небольшом удалении от мегаполисов, в обжитых районах со всей необходимой инфраструктурой», — сказал Панов.

По оценке эксперта, с учётом всех факторов, влияющих на соотношение спроса и предложения, в 2021 году в России следует ожидать роста цен на загородную недвижимость на уровне 7−10%.

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