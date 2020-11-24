Пенза, , 14:40 — REGNUM В микрорайоне Заря в Пензе готовят к сдаче в эксплуатацию дошкольное учреждение. В настоящее время на объекте выполнены работы по возведению корпуса, устройству наружных инженерных коммуникаций и кровли. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пока в детском саду ведутся отделочные работы, благоустраивается территория, прокладываются внутренние инженерные коммуникации. Стоимость нового дошкольного учреждения составляет порядка 131 млн рублей. Детсад рассчитан на 120 мест, в том числе 60 — для детей ясельного возраста. Сдать в эксплуатацию новый детский сад в Заре планируют к 15 декабря. Параллельно с окончанием работ формируется педагогических штат.

ИА REGNUM напоминает, с привлечением средств из федерального, регионального, городского бюджетов в 2020 году в Пензе реализовывают пять нацпроектов — «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Культура». Общий объем средств на условиях софинансирования составляет 14,09 млрд рублей, из которых федеральные — 3,1 млрд рублей, региональные — 6,46 млрд рублей, бюджет Пензы — 4,53 млрд рублей.

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