Москва, , 14:28 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о федеральном бюджете на 2021—2023 годы, документ был существенно доработан, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

К бюджету поступило 876 поправок от депутатов, сенаторов и правительства, из них принято 669, все они — результат работы над проектом закона в комитетах, фракциях, совместной работы с правительством и решают задачи повышения уровня жизни граждан, развития регионов, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Объем подготовленных правительством РФ поправок к проекту федерального бюджета на 2021—2023 годы составил около 3,5 трлн рублей, всего Минфин подготовил 639 поправок к бюджету.

Согласно изменениям, на реализацию восьми федеральных целевых программ направляется в 2021 г. — 251,7 млрд рублей, в 2022 г. — 257,3 млрд рублей, в 2023 г. — 325,1 млрд рублей.

Свои поправки подготовили и парламентарии. Так, например, «Единая Россия» подготовила поправки на 14 млрд рублей; «Справедливая Россия» — почти на 400 млрд рублей, но не все они нашли поддержку Минфина и парламентского большинства.

Экономика

Поправками ко второму чтению распределены средства на финансовое обеспечение Общенационального плана по восстановлению экономики, в 2021 году эта сумма составит 638,9 млрд рублей. Средства пойдут на сохранение рабочих мест в наиболее пострадавших отраслях за счет реализации кредитной программы поддержки организаций — это 421,2 млрд рублей в 2021 году. Средства будут направлены на снижение ставки по ипотечным жилищным кредитам, в том числе на субсидирование ипотеки на новостройки под 6,5% — в 2021 году на эти цели будет направлено 12,6 млрд рублей.

Еще поправки

Порядка 17,8 млрд рублей в 2021 году будет направлено на строительство, модернизацию и капремонт медучреждений инфекционного профиля. На модернизацию первичного звена здравоохранения предусмотрено 90 млрд рублей.

Согласно поддержанным поправкам, на реализацию мероприятий, направленных на развитие туризма и индустрии гостеприимства (в соответствии с решениями правительства РФ) направляется 17,6 млрд рублей в 2021 г.

На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (в соответствии с решениями правительства РФ) — 0,54 млрд рублей.

На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций — 0,76 млрд рублей.

На создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в отдельных субъектах РФ в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, предусмотрены средства на три года: 32,8 млрд рублей на 2021 г., 38 млрд рублей на 2022 г. и 73,8 млрд рублей на 2023 г.

На реализацию мероприятий по адаптации и оснащению оборудованием системы контроля доступа футбольных стадионов, принимающих матчи Российской Премьер-Лиги выделяется 0,39 млрд в 2021 и 2022 годах.

На модернизацию физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта выделяется 2 млрд рублей в 2021 г.

Кроме того, в 2021 году по решению правительства РФ дополнительные средства федерального бюджета в объеме до 7,5 млрд рублей, могут быть направлены на предоставление субсидий ОАО «РЖД» на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении, при поступлении в федеральный бюджет субсидии из бюджета г. Москвы в объеме до 5 млрд рублей, и из бюджета Московской области в объеме до 2,5 млрд рублей, для обеспечения транспортной доступности населения и сохранения объема транспортной работы.

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