Киев, , 14:22 — REGNUM Согласно оперативным данным украинского казначейства, имеющиеся неоплаченные финансовые обязательства государства по состоянию на сегодня, 24 ноября, составляют 9,4 млрд грн, заявил украинский эксперт Павел Кухта.

Специалист отметил, что из этой суммы 3 млрд грн проходит по «защищенным» расходам.

«Это максимум с начала года и плюс 2 млрд грн к показателям предыдущей недели», — уточняет он.

Далее Кухта, ссылаясь на информацию от «людей из системы» сообщает, что с 9 ноября казна Украины по сути работает в режиме картотеки — до ночи сводят поступления, на утро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, все остальное откладывают.

«В новейшей истории Украины в середине ноября такого не было уже как минимум лет десять», — подчеркивает он.

При этом, продолжает экономист, уже действующий локдаун выходного дня и неизбежно надвигающейся полного локдаун повышают потребность в бюджетных расходах.

«Самая простая программа поддержки — выплата 5 тыс. грн минимальной зарплаты всем занятым в пострадавших областях сферы услуг, это около 4 млн человек — стоит 20 млрд в месяц. Этих денег сейчас просто нет», — резюмировал Кухта.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, по итогам трех кварталов 2020 г. государственный бюджет Украины был сведен с рекордным за последние годы дефицитом — 81,7 млрд грн. Для сравнения — за январь-сентябрь 2014 г., в котором на Украине произошел госпереворот, дефицит государственного бюджета составил 40,1 млрд грн. В прошлом году за аналогичный период дефицит госбюджета составлял 20,7 млрд грн.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил президенту Зеленскому, что правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей, но публично подробности не озвучил.

Ситуация для Украины осложняется тем, что из-за ряда политических шагов официального Киева отношения с МВФ сейчас фактически заморожены.