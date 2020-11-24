Москва, , 14:25 — REGNUM Поставки птицы из Ростовской, Самарской и Томской областей, а также из Татарии на территорию Белоруссии запрещены из-за распространения в данных регионах гриппа птиц. Об этом 24 ноября говорится в материалах Россельхознадзора.

Уточняется, что российское ведомство было уведомлено департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии о том, что в связи с «ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц» в Ростовской, Самарской и Томской областях, а также в Татарии вводится временное ограничение на поставку в республику из этих регионов «живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых обработке (дезинфекции) охотничьих трофеев пернатой дичи (птицы)».

Кроме того, в Белоруссию из данных регионов временно запрещено ввозить корма и кормовые добавки животного происхождения, включая из птицы и рыбы за исключением некоторых видов кормовой муки, прошедшей термообработку, для домашних животных.

Также данный запрет распространяется на непищевое сырье животного происхождения для производства кормов для непродуктивных домашних животных и пушных зверей, и на растительного происхождения корма и кормовые добавки за исключением таковых, предназначенных для домашних животных.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что 670 голов домашней птицы ликвидировали из-за вспышки птичьего гриппа в Самарской области.