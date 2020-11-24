Душанбе, , 14:09 — REGNUM Объем производства продукции сельского хозяйства в Таджикистане по итогам января—октября 2020 года составил 27,8 млрд сомони ($2,4 млрд), что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

За отчетный период в Таджикистане произведено 1,4 млн тонн зерновых, в том числе 846,4 тыс. тонн пшеницы, а также 897,1 тыс. тонн картофеля и 351,4 тыс. тонн хлопка. Объем производства в растениеводстве вырос на 7%, в животноводстве — на 9,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых десяти месяцев 2020 года объем промышленного производства в Таджикистане составил 24,3 млрд сомони ($2,1 млрд), что на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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