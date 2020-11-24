Москва, , 14:06 — REGNUM Центральный банк России с 24 ноября выпускает в обращение две памятные монеты из драгоценного и недрагоценного металла «Крокодил Гена» из серии «Российская (советская) мультипликация», сообщается на сайте регулятора.

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Одна монета номиналом 3 рубля выполнена из серебра 925-й пробы, другая в двух видах — из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей и с цветным покрытием.

На всех монетах изображен Крокодил Гена и Чебурашка на фоне железнодорожного вокзала. Тираж серебряной монеты — 7 тыс. штук, номиналом 25 рублей — 8,5 тыс. штук, с цветным покрытием — 150 тыс. штук.

Как сообщало ИА REGNUM. ЦБ РФ с 17 ноября выпускает в обращение памятную монету к 200-летию со дня рождения великого русского поэта Афанасия Фета.

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