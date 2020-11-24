Чебоксары, , 14:01 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии вынес решение по иску автобусного перевозчика, зарегистрированного в Великом Новгороде, в отношении управления администрации Чебоксар. Суд встал на сторону заявителя, взыскав с муниципального бюджета более 25 млн рублей «неосновательного обогащения», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Речь идёт о расторжении контракта в связи с тем, что перевозчик использовал автобусы большого класса вместимости вместо среднего, как было предусмотрено контрактами.

Заявление было зарегистрировано в суде 17 марта 2020 года после того, как чебоксарские власти расторгли контракт с перевозчиком. В ответ ООО «Авто-Экспресс-4» обратилось в суд с иском к управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксар о взыскании 25 064 640 рублей «неосновательного обогащения».

«Исковые требования мотивированы тем, что ответчик неосновательно удерживает обеспечительные платежи, предоставленные истцом по муниципальным контрактам», — говорится, в частности, в документе.

Суд первой инстанции вынес решение 23 ноября, удовлетворив иск.

«Взыскать с Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары Чувашской Республики в пользу общества с ограниченной ответственностью «Авто-Экспресс-4» 25 064 640 рублей обеспечительного платежа, 148 323 рублей расходов по госпошлине», — говорится, в частности, в решении суда.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Первом арбитражном апелляционном суде во Владимире.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2018 года в Чебоксарах стартовала транспортная реформа. Тогда на рынок зашёл «Авто-Экспресс — 4», который четыре месяца обслуживал восемь муниципальных маршрутов из 24. В апреле 2019 года власти Чебоксар заявили о расторжении договора с перевозчиком, ссылаясь на то, что тот использует большие автобусы, тогда как по контракту пассажиров должны перевозить автобусы среднего класса. По мнению чебоксарских чиновников, «Авто-Экспресс — 4» должен был провести замену автобусов до конца I квартала, чтобы сохранить контракты. В мэрии также отказались вернуть полученный обеспечительный платёж.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Авто-Экспресс — 4» зарегистрировано в 2007 году в Великом Новгороде с уставным капиталом в 50 тыс. рублей. Общество заявлялось властями как дочерняя фирма «Питер-авто».