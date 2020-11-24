Ташкент, , 13:55 — REGNUM В Узбекистане планируют изменить порядок расчетов за пользование электрической энергией. Это следует из соответствующего проекта постановления правительства республики, опубликованного на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

Рассчитываться за электроэнергию необходимо не позднее десятого числа каждого месяца. С 1 февраля 2021 года электроэнергия будет подаваться потребителям только по стопроцентной предоплате. Всех потребителей, не оплативших счета, будут отключать от сети.

Напомним, 16 июля антимонопольный комитет Узбекистана предложил предоставить потребителям право самостоятельно выбирать электрический счетчик. Устанавливать и пломбировать счетчики будут поставщики электроэнергии.

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