Сеул, , 13:42 — REGNUM Несмотря на пандемию коронавируса, объём продаж ста крупнейших компаний Южной Кореи в третьем квартале 2020 года за рубежом составили 181,9 трлн вон (~$164 млрд), что на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Федерации корейской промышленности (FKI).

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По сравнению со вторым кварталом текущего года показатель увеличился на 24,1%.

Эксперты отмечают, что рост объёмов продаж связан с увеличением спроса на рынках Северной Америки и Европы и увеличением онлайн продаж.

Известно, что продажи компаний, работающих с электроникой, выросли на 21,1%, до 85,4 трлн вон (~$77 млрд), однако в сфере энергетики и химии, напротив, сократились на 14,6%, в сфере металлообработки — на 39,6%.

Отмечается, что показатели продаж 20 крупнейших компаний страны, имеющих бизнес в странах Америки увеличились на 13,7%, в Китае и других странах Азии — на 4,7%, в странах Европы — на 3,4%.