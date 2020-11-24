Волгоград, 24 ноября 2020, 13:33 — REGNUM Свыше 600 млн рублей выделено Волгоградской области на поддержку стабильности бюджетной системы. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Дотацию получат 39 регионов, в которых из-за пандемии коронавируса сократились поступления в доходную часть бюджета. Волгоградской области выделили 612,9 млн рублей. Средства, выделяемые из резервного фонда правительства РФ, направят на выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Трансфер также поможет сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением инфекции.
В общей сложности на поддержку регионов правительство направило 80 млрд рублей.