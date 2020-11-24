Иркутск, , 13:08 — REGNUM Иркутская область вошла в число 39 российских регионов, которым по поручению президента России Владимира Путина будут перечислены дотации на поддержание стабильности бюджетов.

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В соответствии с распоряжением подписанным главой российского правительства Михаилом Мишустиным, из 80 млрд рублей Приангарью выделено более 2,5 миллиардов рулей. Соседнее с регионом Забайкалье на эти цели получит суть менее 7 миллионов рублей.

Как отметил на заседании Правительства Михаил Мишустин, средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19.

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