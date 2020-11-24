Москва, 24 ноября 2020, 13:08 — REGNUM Стоимость криптовалюты биткоин превысила отметку в $19 тыс., следует из данных торгов на бирже Binance.
Это максимум с декабря 2017 года, когда один биткоин стоил $20 тыс.
Отметим, с начала сентября биткоин подорожал почти на 94%.
Как сообщало ИА REGNUM, некоторые аналитики связывают этот фантастический рост на фоне общего экономического спада с причинами макроэкономического характера.
Есть мнение, согласно которому на рынке криптовалюты возник дефицит из-за того, что китайские майнеры вследствие репрессий по отношению к ним со стороны правительства Китая вынуждены были срочно избавляться от своих криптоденег
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