Нижний Новгород, , 13:04 — REGNUM Десять регионов Поволжья из 14 получат из резервного фонда федерального правительства средства на поддержку стабильности бюджетных систем. В рамках данного распределения без федеральных средств остались Чувашия, Кировская, Пензенская и Ульяновская области. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Из резервного фонда выделено 80 млрд рублей. Их распределили между 39 регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета. Средства направлены на выполнение социальных обязательств и борьбу с коронавирусом. Поручение о дополнительной помощи дал президент России Владимир Путин.

«Приоритетное внимание требовалось уделить территориям с высокими темпами роста инвестиционных расходов», — говорится в сообщении.

В Приволжском федеральном округе в число получателей вошли 10 регионов. Четыре субъекта округа остались без федеральных средств: это Чувашия, Кировская, Пензенская и Ульяновская области.

Наибольший размер дотации в Поволжье получит Татария — 8 725 739,1 тыс. рублей. Далее идут Башкирия (4 960 000,3 тыс. рублей), Пермский край (4 051 445,7 тыс. рублей), Оренбургская область (3 149 169,1 тыс. рублей), Удмуртия (2 296 574,6 тыс. рублей), Самарская область (2 121 104 тыс. рублей) и Нижегородская область (1 802 654,7 тыс. рублей).

Меньше всего федеральных средств в округе при очередном распределении предусмотрено для Саратовской области (732 553,1 тыс. рублей), Мордовии (88 600,7 тыс. рублей) и Марий Эл (80 965,7 тыс. рублей).

Напомним, в 2020 году на балансировку региональных бюджетов ранее было выделено более 200 млрд рублей.