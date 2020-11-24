Чита, , 13:01 — REGNUM Забайкальский край вошёл в число 39 российских регионов, которым по поручению президента России Владимира Путина будут перечислены дотации на поддержание стабильности бюджетов.

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В соответствии с распоряжением подписанным главой российского правительства Михаилом Мишустиным, из 80 млрд рублей Забайкалью из резервного фонда выделено 6903,3 млн рулей.

Как отметил на заседании Правительства России Михаил Мишустин, средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 млрд рублей.