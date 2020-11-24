Москва, , 13:01 — REGNUM Рост цен на рынке нефти обеспечивает череда успехов в разработке вакцин против коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Накануне Оксфордский университет и AstraZeneca объявили, что их вакцина по итогам значимого исследования показала 90% эффективность в предотвращении заражения коронавирусом без серьезных побочных эффектов.

Данные заявления придают уверенности инвесторам, что проблему в обозримом будущем удастся решить.

Кроме того, поддержку котировкам оказывает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Ряд объектов компании Saudi Aramco, связанных с добычей нефти подверглись ракетному обстрелу.

Стоит отметить, что в прошлый раз повреждения от нападения беспилотных аппаратов вынудило Saudi Aramco существенно сократить объем нефтедобычи.

На этом фоне нефтетрейдеры забыли о рисках, связанных с потенциальными локдаунами в разных регионах мира. Данный риск не нулевой судя по ухудшению эпидемиологической обстановки в мире.

На этом фоне цены на нефть марки Brent могут достигнуть уровня $47−48 за баррель. Однако после их ждет неминуемая коррекция с потенциалом $45−46 за баррель», — считает эксперт.

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