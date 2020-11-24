Москва, , 13:02 — REGNUM Помимо Московской и Ленинградской областей, по стоимости загородных участков в 2020 лидируют регионы на юге России. Об этом сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев на официальном сайте вуза.

Жилье в Севастополе Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«По стоимости лидируют южные регионы — в Крыму сотка земли под ИЖС стоит 150 тысяч рублей, в Ростовской области — 120 тысяч, в Краснодарском крае — 102 тысячи рублей», — отметил Тимофеев.

При этом в России в 2020 году наблюдался не полномасштабный, а точечный рост спроса на загородную недвижимость. Так в Томской области зафиксирован рост стоимости на 75%, в Новосибирской области — на 61%, в Калининградской — на 58%, в Крыму — на 57%. Однако в большинстве субъектов рост спроса значительно ниже или отсутствует вообще.

Читайте развитие сюжета: Эксперт объяснил, когда в РФ начнет падать спрос на загородную недвижимость