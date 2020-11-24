Сеул, , 13:01 — REGNUM В третьем квартале 2020 года количество новых компаний в Южной Корее увеличилось на 13,3%, до 343 128. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса.

Согласно опубликованным данным, в третьем квартале года в стране открылось 100 883 предприятия в сфере оптовой и розничной торговли (+26,8%), 76 464 предприятия в сфере недвижимости (+20,5%), 43 193 предприятия в сфере ресторанного и гостиничного дела (-2,5%), 16 166 предприятий в сфере строительства.

Известно, что количество компаний, которые открыли женщины-предприниматели, увеличилось на 14,1%, до 160 146, а компаний, которые открыл мужчины-предприниматели — на 12,7%, до 182 885.

В период с января по сентябрь 2020 года в стране открылось 1 152 727 новых предприятий, что на 21,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.