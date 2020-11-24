Омск, , 12:23 — REGNUM Омскстат сегодня, 24 ноября, обнародовал итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за январь — сентябрь 2020 года.

Выяснилось, что среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (оценка среднемесячного дохода от трудовой деятельности) за январь — сентябрь 2020 года составляла 30 431 рубль. При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сфере общего образования составляла 26 985 рублей, учителей — 31 633 рубля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе — июне 2020 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Омской области составляла 36 517 рублей, тогда как в среднем по Сибирскому федеральному округу она оставляла 42 845 рублей.

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