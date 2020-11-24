Душанбе, , 12:09 — REGNUM Объем инвестиций в основной капитал в Таджикистане по итогам января—октября 2020 года составил 8,5 млрд сомони ($747 млн), что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в агентстве по статистике.

На долю объектов производственного назначения приходится 57,9% от общей суммы инвестиций, или 4,9 млрд сомони ($430 млн), на объекты непроизводственного назначения — 42,1%, или 3,6 млрд сомони ($316 млн).

Объем инвестиций в сфере строительства объектов энергетики сократился на 4,6%, до 3,4 млрд сомони ($299 млн). В сфере транспорта и связи освоено 702,3 млн сомони ($61,7 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-октября 2020 года объем промышленного производства в Таджикистане составил 24,3 млрд сомони ($2,1 млрд), что на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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