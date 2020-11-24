Чита, , 11:58 — REGNUM Забайкальский край, согласно плану социального развития центров экономического роста, получил ещё около 13 миллионов рублей на строительство социальных объектов. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает руководитель регионального минфина Вера Антропова.

По её словам, средства дальневосточной субсидии в размере 5,2 миллиона рублей направлены на строительство детского сада на 120 мест в Чите.

«Там, помимо шести групп для маленьких забайкальцев, планируется обустройство бассейна, залов для занятий физкультурой и спортом, а также благоустройство территорий. Кроме того, сейчас в посёлке Агинское строится спортивный зал для занятий борьбой. Минфин также направил на эти цели 7,5 миллиона рублей», — пояснила чиновница.

Помимо этого на 4,7 миллиона рублей в селе Баляга Петровск Забайкальского района построят очистные сооружения. Ещё 21 миллион рублей получит подрядчик, занимающийся строительством школы на 1100 мест в Октябрьском микрорайоне Читы. Также 8 и 30 миллионов рублей соответственно предусмотрены для школы в Сретенске и спортивного зала в Краснокаменске.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей данных территорий стали распространять все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам.

Ранее отмечалось, что по итогам распределения средств Минстроя России между регионами Дальневосточного федерального округа на 2021-й и плановый период двух последующих годов, на поддержку государственных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды Забайкалье за три года получит около 825 миллионов рублей.

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