Ростов-на-Дону, , 11:56 — REGNUM На дооснащение трёх больниц в Ростовской области, занимающихся лечением пациентов с пневмониями и COVID-19, региональный бюджет выделит около 20 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 24 ноября.

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Около 5 млн рублей получит первая горбольница Таганрога на закупку концентраторов кислорода. Неклиновская центральная райбольница сможет приобрести оборудование на общую сумму почти 6 млн рублей, в том числе реанимационное и анестезиологическое оборудование, аппараты ИВЛ. Центральная райбольница Белокалитвинского района за счёт 9 млн рублей будет обеспечена медицинским кислородом и цифровым рентгенографическим приемником.

ИА REGNUM сообщало, что центральная райбольница Целинского района, на базе которой развёрнуто 20 коек для пациентов с COVID-19, получит более 1,7 млн рублей на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков, концентраторов кислорода и медицинских кислородных баллонов.

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