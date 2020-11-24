Сеул, , 11:58 — REGNUM Представители южнокорейской промышленной компании LS Cable & System и датской энергетической компании Ørsted подписали пятилетний контракт на поставку подводных кабелей сверхвысокого напряжения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской компании.

Точная сумма контракта не разглашается, однако эксперты в данной области оценивают его в сотни миллиардов вон.

Известно, что LS Cable & System будет поставлять кабели датской компании, реализующей проекты по строительству морских ветроэлектростанций в Великобритании и на Тайване.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре текущего года южнокорейская компания LS Cable & System приобрела участок площадью 30 тыс. кв. метров рядом со вторым заводом по производству деталей для аккумуляторов для электромобилей в Дзержонюве (Польша).

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