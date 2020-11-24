Москва, , 12:02 — REGNUM По итогам октября 2020 года продажи китайских машин в России выросли на 100% в сравнении с октябрём 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Таким образом, за год продажи машин китайских марок в абсолютном выражении выросли за отчетный период с 3435 до 6839 экземпляров.

Самой популярной китайской маркой авто в октябре в России стал бренд Geely. За отчётный месяц дилерам компании удалось реализовать 2113 машин. Это на 154% больше, чем год назад.

На втором месте марочного рейтинга разместилась модель Chery с результатом 1922 экземпляра реализованных авто. Здесь рост продаж ещё выше — 215%. Тройку лидеров замыкает Haval. В указанный период машины этого бренда приобрели 1643 человека (+24%).

Четвертое и пятое места заняли соответственно Changan (574 ед.; +140%) и FAW (237 ед.; +160%).

Напомним, по итогам сентября текущего года в России самым доходным китайским автомобилем стала модель Geely Atlas. За месяц автолюбители купили 838 таких вседорожников на общую сумму в 1,3 млрд рублей.

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